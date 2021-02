மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க 30 குழுக்கள் - கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல் + "||" + District Collector Vishnu said 30 committees have been set up in Nellai district to curb money laundering.

