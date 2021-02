மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் புதிய பாலங்கள் கட்ட ரூ.260 கோடி மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு + "||" + Rs 260 crore has been allocated in the corporation budget to build new bridges in Chennai

சென்னையில் புதிய பாலங்கள் கட்ட ரூ.260 கோடி மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு