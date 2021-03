மாவட்ட செய்திகள்

25 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணத்தை அரசு வழங்க வேண்டும்