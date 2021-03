மாவட்ட செய்திகள்

சமூகத்தில் பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்த பா.ஜ.க. முயற்சிக்கிறது -தொல்.திருமாவளவன் + "||" + The BJP wants to create separatism in the society

சமூகத்தில் பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்த பா.ஜ.க. முயற்சிக்கிறது -தொல்.திருமாவளவன்