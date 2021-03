மாவட்ட செய்திகள்

கடையநல்லூர் தாலுகா அலுவலகம் புதிய கட்டிடத்தில் இயங்கியது + "||" + Kadayanallur taluka office was functioning in the new building

கடையநல்லூர் தாலுகா அலுவலகம் புதிய கட்டிடத்தில் இயங்கியது