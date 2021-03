மாவட்ட செய்திகள்

திருப்போரூரில் சுவர் விளம்பரம், பேனர்கள் அகற்றம் எம்.எல்.ஏ. அலுவலகத்துக்கு அதிகாரிகள் ‘சீல்’ + "||" + In Thiruporur Wall advertising, removal of banners MLA To the office Authorities seal

திருப்போரூரில் சுவர் விளம்பரம், பேனர்கள் அகற்றம் எம்.எல்.ஏ. அலுவலகத்துக்கு அதிகாரிகள் ‘சீல்’