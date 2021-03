ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக ஒட்டிய சுவரொட்டியால் பரபரப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக ஒட்டிய சுவரொட்டியால் பரபரப்பு + "||" + Excitement over the poster sticking out to boycott the election

ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக ஒட்டிய சுவரொட்டியால் பரபரப்பு