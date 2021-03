மாவட்ட செய்திகள்

மஞ்சூர் அருகே சாலையை சீரமைக்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம் + "||" + Public innovative protest condemning the failure to repair the road

மஞ்சூர் அருகே சாலையை சீரமைக்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம்