மாவட்ட செய்திகள்

புதுமனை புகுவிழாவுக்காகமா இலை பறிக்க முயன்ற வாலிபர் மின்சாரம் தாக்கி பலி;கவுந்தப்பாடி அருகே பரிதாப சம்பவம் + "||" + The boy was struck by electricity and killed

புதுமனை புகுவிழாவுக்காகமா இலை பறிக்க முயன்ற வாலிபர் மின்சாரம் தாக்கி பலி;கவுந்தப்பாடி அருகே பரிதாப சம்பவம்