மாவட்ட செய்திகள்

கொலை வழக்கில் ரவுடிக்கு ஆயுள் தண்டனை; பூந்தமல்லி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Rowdy sentenced to life in prison for murder; Poonamallee Court Judgment

கொலை வழக்கில் ரவுடிக்கு ஆயுள் தண்டனை; பூந்தமல்லி கோர்ட்டு தீர்ப்பு