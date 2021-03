மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளத்தில்இளம்பெண் தூக்கு போட்டு தற்கொலைகணவரின் மதுப்பழக்கத்தால் விபரீத முடிவு + "||" + in sathankulam, young woman comits suicide by hanging, and her husband alcoholism results in a tragic end

சாத்தான்குளத்தில்இளம்பெண் தூக்கு போட்டு தற்கொலைகணவரின் மதுப்பழக்கத்தால் விபரீத முடிவு