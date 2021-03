மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் வரிசையில் நிற்காமல் நேரடியாக வாக்களிக்க ஏற்பாடு + "||" + Arrange for transgender people to vote without standing in line

