மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரம் கோவிலில் மாசி மகா சிவராத்திரி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது + "||" + The Masi Maha Shivaratri festival started with the flag hoisting at the Rameswaram temple

ராமேசுவரம் கோவிலில் மாசி மகா சிவராத்திரி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது