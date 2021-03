மாவட்ட செய்திகள்

வாழ தகுதியான நகரங்களின் பட்டியலில் இந்தியாவிலேயே கோவை மாநகராட்சிக்கு 7 வது இடம் + "||" + Coimbatore is the 7 th largest city in India

வாழ தகுதியான நகரங்களின் பட்டியலில் இந்தியாவிலேயே கோவை மாநகராட்சிக்கு 7 வது இடம்