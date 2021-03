மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் ஓட்டு போடுவது எப்படி கோவை பொதுமக்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் + "||" + How to drive an electronic voting machine

மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் ஓட்டு போடுவது எப்படி கோவை பொதுமக்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம்