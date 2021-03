ஊத்தங்கரை அருகே வாலிபர் கொலை வழக்கில் நண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது காதல் விவகாரத்தில் தீர்த்து கட்டியதாக வாக்குமூலம்

மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை அருகே வாலிபர் கொலை வழக்கில் நண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது காதல் விவகாரத்தில் தீர்த்து கட்டியதாக வாக்குமூலம் + "||" + Two persons, including a friend, have been arrested in connection with the murder of a youth near Uttaranchal

ஊத்தங்கரை அருகே வாலிபர் கொலை வழக்கில் நண்பர் உள்பட 2 பேர் கைது காதல் விவகாரத்தில் தீர்த்து கட்டியதாக வாக்குமூலம்