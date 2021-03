மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே தேசம் ஒரே தேர்தல் குறித்து விவாதம் தொடங்கியது; நாட்டில் அடிக்கடி தேர்தல்கள் நடப்பதால் வளர்ச்சி பணிகள் முடங்கிவிடுகின்றன; கர்நாடக சட்டசபையில் சபாநாயகர் காகேரி பேச்சு + "||" + Debate over one nation, one election has begun; Development work in the country is stalled due to frequent elections; Speaker Kageri addresses the Karnataka Legislative Assembly

