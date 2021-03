மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலுக்குதெருக்களில் பிரசாரம் செய்ய 4 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதிகோவில்பட்டி உதவி கலெக்டர் திட்டவட்டம் + "||" + only 4 people are allowed to campaign in the streets for assemply elections, kovilpatti assistant collector project

சட்டசபை தேர்தலுக்குதெருக்களில் பிரசாரம் செய்ய 4 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதிகோவில்பட்டி உதவி கலெக்டர் திட்டவட்டம்