மாவட்ட செய்திகள்

கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு + "||" + Allocation of electronic voting machines in shakeup mode by computer

கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒதுக்கீடு