மாவட்ட செய்திகள்

விபத்து நஷ்ட ஈடு வழங்காததால் 2 அரசு பஸ்கள் ஜப்தி + "||" + Because the accident did not compensate for the loss 2 Government buses confiscated

விபத்து நஷ்ட ஈடு வழங்காததால் 2 அரசு பஸ்கள் ஜப்தி