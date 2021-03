மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை இயக்குவது குறித்து மண்டல அலுவலர்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் + "||" + Regarding the operation of voting machines Process Explanation for Zonal Officers

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை இயக்குவது குறித்து மண்டல அலுவலர்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம்