வேட்பாளர்கள், ஏஜெண்டுகள் அடகுக்கடையில் பொதுமக்கள் வைத்துள்ள நகைகளை மொத்தமாக திருப்பி வழங்கினால் நடவடிக்கை- கலெக்டர் எச்சரிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

வேட்பாளர்கள், ஏஜெண்டுகள் அடகுக்கடையில் பொதுமக்கள் வைத்துள்ள நகைகளை மொத்தமாக திருப்பி வழங்கினால் நடவடிக்கை- கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Candidates, Agents to return jewelery kept in public at pawn shop - Collector warns

வேட்பாளர்கள், ஏஜெண்டுகள் அடகுக்கடையில் பொதுமக்கள் வைத்துள்ள நகைகளை மொத்தமாக திருப்பி வழங்கினால் நடவடிக்கை- கலெக்டர் எச்சரிக்கை