மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியின் கள்ளக்காதலனை தாக்கிய வழக்கு:கணவர், கொழுந்தன் கைது + "||" + The husband, Kozhunthan, was arrested in the case of assaulting his wife's fianc.

மனைவியின் கள்ளக்காதலனை தாக்கிய வழக்கு:கணவர், கொழுந்தன் கைது