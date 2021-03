மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் தமிழகம் அதிக கடன் சுமை உள்ள மாநிலமாக மாறிவிட்டது: சீத்தாராம் யெச்சூரி + "||" + Tamil Nadu has become a heavily indebted state under the regime: Sitharam Yechury

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் தமிழகம் அதிக கடன் சுமை உள்ள மாநிலமாக மாறிவிட்டது: சீத்தாராம் யெச்சூரி