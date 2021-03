மாவட்ட செய்திகள்

வறட்சியால் கீழ்நாடுகாணி மக்கள் குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதி + "||" + Lowland people suffering from lack of access to drinking water

வறட்சியால் கீழ்நாடுகாணி மக்கள் குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதி