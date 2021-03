மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல், சமையல் கியாஸ்விலை உயர்வை குறைக்க வேண்டும்மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கோரிக்கை + "||" + The secular Janata Dal has demanded a reduction in petrol, diesel and cooking gas prices.

பெட்ரோல், டீசல், சமையல் கியாஸ்விலை உயர்வை குறைக்க வேண்டும்மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கோரிக்கை