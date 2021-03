மாவட்ட செய்திகள்

80 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் தபால் மூலம் வாக்கினை செலுத்தலாம்-கலெக்டர் எஸ்.சிவராசு தகவல்

Collector Sivarasu has said that voters above the age of 80 can cast their vote by post.

