மாவட்ட செய்திகள்

கடன் தொல்லை காரணமாக தண்ணீர் தொட்டியில் குதித்து அக்காள் தம்பி தற்கொலை + "||" + Akkall brother jumped into the water tank and committed suicide

கடன் தொல்லை காரணமாக தண்ணீர் தொட்டியில் குதித்து அக்காள் தம்பி தற்கொலை