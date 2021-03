மாவட்ட செய்திகள்

ஆசீர்வாதபுரம் ஆலயம் முன்புசபை மக்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + infront of the ashirwadhapuram church, the congregation fasted

ஆசீர்வாதபுரம் ஆலயம் முன்புசபை மக்கள் உண்ணாவிரதம்