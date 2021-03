மாவட்ட செய்திகள்

கோமுகி அணை அருகே அரசு பஸ் பள்ளத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு பயணிகள் உயிர் தப்பினர் + "||" + Near Gomukhi Dam Excitement as the government bus descended into the abyss

கோமுகி அணை அருகே அரசு பஸ் பள்ளத்தில் இறங்கியதால் பரபரப்பு பயணிகள் உயிர் தப்பினர்