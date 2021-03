மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் பெண்களுக்கு பாதபூஜை செய்து விவசாயிகள் உறுதிமொழி ஏற்பு + "||" + Farmers pledge to do foot worship for women

திருவண்ணாமலையில் பெண்களுக்கு பாதபூஜை செய்து விவசாயிகள் உறுதிமொழி ஏற்பு