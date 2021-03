மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி அருகேகாதில் கடுக்கன், தலையில் குடுமியுடன் சுற்றிய சிறுவன்போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிடித்து முடிவெட்டி அனுப்பினார் + "||" + The boy with the mustard in his ear and the head around him

கிருஷ்ணகிரி அருகேகாதில் கடுக்கன், தலையில் குடுமியுடன் சுற்றிய சிறுவன்போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிடித்து முடிவெட்டி அனுப்பினார்