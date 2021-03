மாவட்ட செய்திகள்

சிக்கபூவத்தியில், சீராக குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + In Chikkapoovathy, the public road block with barracks demanding regular supply of drinking water

சிக்கபூவத்தியில், சீராக குடிநீர் வழங்கக்கோரி காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்