மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்துக்கு பட்டுப்புடவை எடுக்க சென்ற திருமண கோஷ்டியிடம் ரூ.3.21 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Rs 3 lakh confiscated from a wedding party that went to Kanchipuram to pick up silk

காஞ்சீபுரத்துக்கு பட்டுப்புடவை எடுக்க சென்ற திருமண கோஷ்டியிடம் ரூ.3.21 லட்சம் பறிமுதல்