மாவட்ட செய்திகள்

அம்பத்தூரில் தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.1½ லட்சம் பறிமுதல் + "||" + In Ambattur In the election flying squad test Rs.1½ lakh confiscated

அம்பத்தூரில் தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனையில் ரூ.1½ லட்சம் பறிமுதல்