மாவட்ட செய்திகள்

ஜனாதிபதி வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஒத்திகையில் அணிவகுத்த கார்கள + "||" + Cars lined up during a security drill ahead of the president's visit

ஜனாதிபதி வருகையையொட்டி பாதுகாப்பு ஒத்திகையில் அணிவகுத்த கார்கள