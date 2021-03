மாவட்ட செய்திகள்

மக்களோடு மக்களாக பஸ்சில் கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பயணம் + "||" + Makkaḷōṭu makkaḷāka taṉiyār pascil kavarṉar tamiḻicai cavuntararājaṉ payaṇam ceytu kuṟaikaḷai kēṭṭār. 92 / 5000 Translation results Governor Tamizhai Saundarajan traveled in a private bus with the people and listened to their grievances.

