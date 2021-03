மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு மது கொடுப்பதை தடுக்க 71 டாஸ்மாக் கடைகளில் கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்கப்பட உள்ளதாக கலெக்டர் கிரண்குராலா தெரிவித்துள்ளார். + "||" + To prevent giving alcohol to voters Surveillance camera in 71 Tasmac stores Counterfeit Collector Kirankurala Information

