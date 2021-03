மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிப்பதற்கு வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்கிருஷ்ணகிரி கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Basic facilities should be provided at the polling booths

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிப்பதற்கு வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்கிருஷ்ணகிரி கலெக்டர் அறிவுரை