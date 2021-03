மாவட்ட செய்திகள்

பிரசாரத்தின்போது முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் + "||" + It is mandatory to wear a mask during the campaign

பிரசாரத்தின்போது முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம்