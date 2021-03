மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக வாக்குச்சாவடி மையங்களில் சாய்வு தளம் அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of work to set up ramps at polling stations

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக வாக்குச்சாவடி மையங்களில் சாய்வு தளம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்