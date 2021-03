மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் வேட்பாளரை அறிவித்த உடன் பிரசாரத்தை தொடங்கிய மக்கள் நீதி மய்யத்தினர் + "||" + In Thiruverumbur constituency, the People Justice Center started the campaign with the announcement of the candidate

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் வேட்பாளரை அறிவித்த உடன் பிரசாரத்தை தொடங்கிய மக்கள் நீதி மய்யத்தினர்