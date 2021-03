மாவட்ட செய்திகள்

பழுதடைந்த வீடுகளை சீரமைக்கும் பணியை உடனே தொடங்காவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்பாம் + "||" + We will boycott the election if we do not start repairing the damaged houses immediately

பழுதடைந்த வீடுகளை சீரமைக்கும் பணியை உடனே தொடங்காவிட்டால் தேர்தலை புறக்கணிப்பாம்