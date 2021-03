மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலை அமைதியான முறையில் நடத்தி முடிக்க ஒத்துழைப்பு தாருங்கள் என திருக்கோவிலூரில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு ராஜி வேண்டுகோள் விடுத்தார். + "||" + Cooperate to complete the election peacefully Tirukovilur Sub Police Superintendents appeal to all parties

