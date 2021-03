மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் இடங்கள் அறிவிப்பு + "||" + Announcement of places for filing nominations in 9 assembly constituencies in Trichy district

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் இடங்கள் அறிவிப்பு