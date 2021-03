மாவட்ட செய்திகள்

இட ஒதுக்கீடு குறித்து ஆய்வு செய்ய ஐகோர்ட்டு ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சுபாஷ்ஆதி தலைமையில் உயர்மட்ட குழு; கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா தகவல்

A high-level panel headed by retired High court Judge Subhash Adi to study the reservation; karnataka CM Yediyurappa

