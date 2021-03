மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவயதில் பாகிஸ்தானுக்கு வழி தவறி சென்றவர்; 5 வருட தேடலுக்கு பிறகு தாயை கண்டுபிடித்த மகிழ்ச்சியில் மாற்றுத்திறனாளி பெண் + "||" + A woman who lost her way to Pakistan as a child is a disabled woman who is happy to find her mother after a 5 year search.

