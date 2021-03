மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் 1 முதல் 11-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி; புதுவை கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அறிவிப்பு + "||" + All students from 1st to 11th class in Pondy have passed; Announcement by Pondicherry Governor Tamilisai Saundarajan

புதுவையில் 1 முதல் 11-ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி; புதுவை கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அறிவிப்பு