மாவட்ட செய்திகள்

நங்கவள்ளி அருகே, சரக்கு வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற 22 பேர் படுகாயம் + "||" + Freight van overturns Went to the engagement party 22 people were injured

நங்கவள்ளி அருகே, சரக்கு வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்ற 22 பேர் படுகாயம்