மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்பெற்றோருக்கு, பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கடிதம்தேர்தலில் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டுகோள் + "||" + in thoothukudi, to parents the scholl students letter request to vote in the elction without fail

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்பெற்றோருக்கு, பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கடிதம்தேர்தலில் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டுகோள்